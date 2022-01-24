В рамках рубрики на вопросы читателей «Самарской газеты» отвечают представители надзорного ведомства. Вы можете присылать их на электронную почту info@sgpress.ru

— Работодатель задерживает зарплату. Как быть?

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:

Вы вправе:

— обратиться к работодателю и представительному органу работников с предложением о создании комиссии по трудовым спорам;

— направить жалобу в Государственную инспекцию труда;

— обратиться в органы прокуратуры;

— обратиться в суд.

Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Невыплата в установленный срок не допускается и считается нарушением трудового законодательства. За него работодатель должен выплатить вам денежную компенсацию.

При задержке на срок более 15 дней вы имеете право приостановить работу на весь период до выплаты денег. Об этом надо известить работодателя в письменной форме. В период приостановления имеете право отсутствовать на рабочем месте. При этом вам нужно будет выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности выплатить задержанную зарплату в день выхода на работу. Время приостановки должно быть оплачено исходя из среднего заработка плюс проценты за задержку.

Имейте в виду, что некоторые категории работников не имеют права на приостановку работы (сотрудники и работники органов и организаций Вооруженных сил РФ, организаций, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов; государственные служащие; работники организаций, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования; работники, выполняющие работы, непосредственно связанные с обеспечением жизнедеятельности населения).

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