Объезд прошел в минувшие выходные. Вместе с главой района Игорем Рудаковым глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как расчистили подъезды к школам и детским садам, тротуары и внутриквартальные проезды в 13-м, 14-м и 15-м микрорайонах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь расчищают подъездные пути к соцобъектам — школам, детским садам, поликлиникам и больницам. Также убирают снег на контейнерных площадках, чтобы регоператор вовремя вывозил мусор.

Елена Лапушкина подчеркнула, что работы еще много, тем более что снегопад обещают и на этой неделе.

— Мы увидели, что работает техника на улично-дорожной сети и во дворах, работают управляющие компании. Но работа предстоит серьезная, тем более снегопад по прогнозу продолжится. Есть замечания по расчистке, даже по выходам из подъездов. Это говорит уже об ответственности управляющих компаний, сколько они людей, дворников вывели на территории, — отметила она.

Глава Самары обратилась к жителям города с просьбой переставлять личные автомобили на время работы техники во дворах, чтобы была возможность качественно убирать территорию.