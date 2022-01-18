Самара

-10°C
    Поиск

    Елена Лапушкина проверила, как убирают снег в Кировском районе

    18.01.2022

    232

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Елена Лапушкина проверила, как убирают снег в Кировском районе

    Объезд прошел в минувшие выходные. Вместе с главой района Игорем Рудаковым глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как расчистили подъезды к школам и детским садам, тротуары и внутриквартальные проезды в 13-м, 14-м и 15-м микрорайонах.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь расчищают подъездные пути к соцобъектам — школам, детским садам, поликлиникам и больницам. Также убирают снег на контейнерных площадках, чтобы регоператор вовремя вывозил мусор.

    Елена Лапушкина проверила, как убирают снег в Кировском районе

    Елена Лапушкина подчеркнула, что работы еще много, тем более что снегопад обещают и на этой неделе.

     — Мы увидели, что работает техника на улично-дорожной сети и во дворах, работают управляющие компании. Но работа предстоит серьезная, тем более снегопад по прогнозу продолжится. Есть замечания по расчистке, даже по выходам из подъездов. Это говорит уже об ответственности управляющих компаний, сколько они людей, дворников вывели на территории, — отметила она.

    Елена Лапушкина проверила, как убирают снег в Кировском районе

    Глава Самары обратилась к жителям города с просьбой переставлять личные автомобили на время работы техники во дворах, чтобы была возможность качественно убирать территорию.

    ТЭГИ:
    Елена Лапушкина проверила, как убирают снег в Кировском районе

    Читайте также:

    Новости

    Самарские дворы расчищены на 70 процентов
    Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме. На сегодняшний день […]

    Новости

    LADA Granta стал самым доступным автомобилем
    Седан LADA Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на российском рынке в январе 2022 года. Сейчас седан LADA Granta […]

    Новости

    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»
    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов». Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей: […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации