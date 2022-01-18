За качество и своевременность дезинфекции в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ, ТСН или ЖСК. Представители обслуживающих организаций обязаны обрабатывать поручни, перила, дверные ручки, почтовые ящики, кнопки домофона и лифта. В работе используются препараты, одобренные Роспотребнадзором. Они не токсичны для людей и животных.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на территории Промышленного района находится 1 548 многоквартирных домов и более четырех тысяч подъездов.

— Регулярно выборочно проверяются многоквартирные дома на предмет выполнения там работ по дезинфекции. Помимо этого реагируем на сообщения граждан, в том числе поступившие через социальные сети. Выезжаем с проверкой. В случае если управляющая организация не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Как правило, одного замечания достаточно, чтобы повлиять на регулярность проведения дезинфекции, — рассказал первый замглавы Промышленного района Николай Блинков.

Все материалы по выявленным нарушениям направляются в управление гражданской защиты горадминистрации для принятия решения. Размер штрафа на юрлицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Санобработку в доме на улице Ново-Вокзальной, 15, которым управляет ТСЖ, проводят регулярно. Сотрудники обслуживающей организации в специальной экипировке протирают хлоросодержащими средствами все, до чего могут дотрагиваться жильцы.

Дезинфекцию мест общего пользования проводят во всех районах города. Темпы и объемы работ в ближайшее время не будут снижаться.

Фото: администрация Самары