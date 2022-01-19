Заведующий урологическим отделением педиатрического корпуса больницы имени Середавина, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по детской урологии и андрологии министерства здравоохранения Самарской области Сергей Терёхин стал лауреатом премии «Народное признание-2021» в номинации «Герой нашего времени». Врач вернул к обычной жизни 14-летнего пациента с тяжело травмированной единственной почкой. Но помощь специалистов нужна не только в экстренных случаях: регулярные осмотры малышей и подростков тоже очень важны, так как позволяют избежать более серьезных проблем в будущем.

Чем раньше, тем лучше

Детское урологическое отделение было создано в Куйбышеве в 1970 году на базе городской детской больницы №1. Это было третье такое отделение в СССР. В 1990 году его перевели в областную больницу. С тех пор это отделение, а также несколько урологических коек в составе хирургического отделения Тольяттинской детской больницы №1 осуществляют всю урологическую помощь несовершеннолетним в регионе.

Сейчас мы можем принять 35 пациентов одновременно, в среднем 2 000 человек в год. К нам попадают дети в возрасте от одного месяца и до 18 лет. Иногда приходится оказывать помощь и только что появившимся на свет малышам, но они при этом находятся в отделении патологии новорожденных или в реанимации, а мы их посещаем. 80% наших пациентов нуждаются в оперативном лечении: делаем примерно 1 700 операций в год.

Мы не просто урологи, а детские урологи-андрологи — это относительно новая специальность в медицинской номенклатуре. Занимаемся не только исправлением пороков развития всей мочевыводящей системы, но и наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний репродуктивной системы у мальчиков. Главная задача — сохранить или восстановить фертильность будущего мужчины. Дело в том, что многие факторы, влияющие на способность к деторождению, закладываются в утробе матери, и ребенок уже рождается с пороком. Также патология может возникнуть на любом этапе взросления. Чем раньше выявлена проблема, тем больше шансов с ней справиться.

Меня часто спрашивают, чем детская урология отличается от взрослой. Это небо и земля.Наши коллеги имеют дело с заболеваниями, которые появляются в течение жизни: это воспалительные процессы, мочекаменная болезнь, простатит, опухоли. Мы же работаем с пороками развития, врожденными аномалиями. Это разные задачи, разные инструменты.

Почки: когда и куда обратиться

Профилактические осмотры необходимы детям обоих полов. Пороки бывают разные. С основной массой удается справиться еще до года — в большинстве случаев с полным выздоровлением.

К трем-четырем годам у детей формируются основные функции мочевого пузыря. Родителям важно знать физиологические нормы: объем потребление жидкости, режим и характер мочеиспускания. К сожалению, немногие обращают на это внимание. Насторожить должны редкое или частое мочеиспускание, отеки, боли в паховой области. Это очень актуально, потому что количество отклонений по нашей специализации увеличивается год от года. Причин много: экология, питание, наследственность, образ жизни.

Далеко не все взрослые способны заметить, что с ребенком что-то не так. Поэтому именно в этом возрасте и мальчикам, и девочкам желательно пройти УЗИ мочевыделительной системы, даже если мамы и папы не видят в этом необходимости. Это самый простой и доступный метод диагностики. Своевременная коррекция ведет к сохранению функции почек с минимальными потерями качества жизни в будущем.

В три года обязательно нужно пройти осмотр детского уролога. Таких специалистов в поликлиниках по месту жительства нет: амбулаторный прием в Самаре ведется только в больнице Середавина. По графику наши врачи выезжают во все районы города, но гораздо удобнее и быстрее записаться к специалисту по телефону или через интернет. Родители все чаще пользуются такой возможностью.

Только для мальчиков

Проблемами половой сферы у девочек занимается детский гинеколог, у мальчиков — уролог-андролог. Если очевидных симптомов нет, посетить специалиста ребенок должен перед поступлением в первый класс. Самые распространенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся: опухолевидные образования в паховой области, неправильное расположение яичек или их отсутствие, нарушение мочеиспускания, воспаление крайней плоти.

Родителям стоит быть особенно внимательными, если мальчик жалуется на боли в паху. Не надо оттягивать визит к врачу, надеясь, что «само пройдет». Мы работаем круглосуточно: в приемное отделение можно обратиться в любое время без направления. Увеличение размеров или покраснение половых органов тоже повод для экстренного осмотра. Все это может быть признаком серьезных заболеваний.

Ежегодные профилактические осмотры уролога-андролога становятся обязательными для мальчиков 14-17 лет. Пока ребенок маленький, за его здоровье отвечают родители. При этом мамы и папы совершают ряд ошибок в уходе за половыми органами малыша. Почему-то считается — и этого мнения зачастую придерживаются даже врачи районных поликлиник, — что головка полового члена у мальчика должна обнажаться чуть ли не с рождения. Это заблуждение, никаких медицинских показаний к таким действиям до 12-14 лет нет. Более того, они причиняют страдания ребенку.

Хирургия как искусство

Специалистов по нашему профилю в Самаре не готовят. Ближайшие центры подготовки урологов-андрологов в сфере педиатрии — Казань, Саратов, а также, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Все врачи в нашем отделении — а их сейчас шесть — очень опытные, у них 10-20 лет хирургического стажа и больше. Я работаю более 30 лет.

Отделение детской урологии лицензировано на оказание высокотехнологичной медицинской помощи уже более 10 лет. Высокотехнологичной эта помощь считается не только потому, что используется какая-то особенная, умная аппаратура, а еще и потому, что это точная, филигранная работа руками. Я бы даже сказал, что это искусство. Через отделение прошло огромное количество детей с двусторонними пороками почек и мочеточников. Большинство из них сейчас практически здоровы, хотя прошли через пять-шесть этапных операций. Их образ жизни ничем не отличается от того, что ведут их сверстники.

Много операций носит реконструктивный характер: мы исправляем измененную, порочно развитую анатомию. Главное, чтобы орган не только выглядел как надо, но и правильно функционировал. Для этого порой требуется не одна и не две операции. Хирургической коррекции подвергаются не только почки, мочеточники, мочевой пузырь, но и наружные половые органы у мальчиков. Технические возможности хирургии сейчас велики.

Если же коррекция невозможна, мы делаем все, чтобы максимально адаптировать ребенка к жизни с болезнью, стараемся избавить его от трубок, мочеприемника, свести к минимуму стационарное лечение.

К сожалению, не всех детей, как и взрослых, можно вылечить. Но создать условия для более качественной жизни можно. Сегодня мы используем практически полный объем операций, имеющихся в мировой детской урологии, но мы не всесильны. Есть пороки, которые встречаются редко, а прогноз в отношении результата операции сомнительный. Например, экстрофия мочевого пузыря — с такой патологией мы сталкиваемся примерно раз в 10 лет. В этом случае даем направление в федеральные центры: технической возможности и опыта лечения таких пациентов там больше, а стало быть, выше и шансы на успех. Для нас важен результат — восстановление здоровья маленького пациента.

Фото обложки: Markus Frieauff, unsplash.com