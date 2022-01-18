В субботу, 15 января, в музее Эльдара Рязанова прошла творческая встреча лектория «Герои и антигерои «Нового Голливуда»».

Как сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов рассказал о творческом маршруте режиссера культового «Таксиста» Мартина Скорсезе. Пришедшему со временем успеху предшествовали годы зрительского безразличия, художественных поисков и финансовых провалов.

Слушатели лекции смогли оценить позабытые или малоизвестные ленты Мартина Скорсезе, получить массу впечатлений и интересный культурный опыт.