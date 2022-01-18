Во вторник, 18 января, в 18:30 в библиотеке №5 на Аэродромной, 9 начнется оффлайн-лекция по истории и культуре зарубежных стран «Божественная комедия» Данте – пролог итальянской литературы» в рамках проекта «LIBRO: итальянская литература».

– Лекция посвящена легендарному произведению Данте Алигьери, ставшему культовым не только на родине в Италии, но и в других странах мира. Имя поэта и мыслителя, создавшего поэму, навсегда вошло в историю мировой культуры. Слушатели узнают, как это произведение повлияло на развитие образования, национального языка, творчество итальянских писателей и культурную жизнь Италии в целом, – отметила руководитель библиотеки №5 Ирина Краснянская.

Слушатели познакомятся с историей создания произведения, с эстетическими, богословскими и политическими взглядами Данте. Об этом сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

В этот же день в 18:30 в центральной городской библиотеке имени Крупской на Маяковского, 19 пройдет лекция поэта и писателя, главного библиотекаря СМИБС Леонида Немцева «Эдип царь».

Во время нее обсудят классический миф об Эдипе. Трагедия Софокла, ставшая самой знаменитой трагедией на все времена, хотя в V веке до н.э. она была исполнена только один раз; и трактовка сюжета о герое, который хотел быть царем, но стал богом. Трансляция пройдет на странице проекта «Лит-механика».

Также во вторник, 18 января, проект библиотеки №8 режиссера Игоря Кузнецова и молодых актеров «Голоса пьес» проведет мероприятие «Семья – основа мультсериала».

– Формат читки — жанр, набирающий популярность у искушенных зрителей всех возрастов, охватывающий совершенно разнообразную аудиторию, – пояснила руководитель библиотеки Мария Чиндина.

Мероприятие пройдет по адресу в библиотеке на Николая Панова, 30. Начало в 18:30.