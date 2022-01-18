Накануне подвели итоги конкурса сочинений-размышлений на тему «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города…» среди учеников 10-11-х классов. Об этом сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

Глава Самары Елена Лапушкина и председатель гордумы Алексей Дегтев вручили авторам лучших работ памятные призы и сувениры.

Елена Лапушкина отметила, что с интересом прочитала сочинения ребят.

– Я не переставала удивляться вашей открытости, искренности, отзывчивости и доброте, – сказала она. – Было приятно осознавать, что вас волнуют те же проблемы, что и меня, и наших депутатов. Вопросы экологии, бездомных животных, сохранения исторической памяти. До слез тронуло, что некоторые ребята обратили внимание на тему сиротства. Очень порадовало, что многие из вас уверены, что мы сами можем менять мир к лучшему. Главное – не быть равнодушными. Хочу пожелать вам сохранить в себе эту искренность и бесконечную веру в себя. У вас обязательно все получится. Надеюсь, в будущем вы решите связать свою жизнь с родным городом, и мы увидим вас в рядах муниципальных служащих, управленцев и депутатов. Уверена: вы сможете правильно, грамотно и с любовью руководить городом, в котором живете.

Как подчеркнул Алексей Дегтев, все работы объединяет любовь к городу и людям.

— Их авторы четко представляют себе стратегические задачи, которые нужно решить: строительство метрополитена и очистных сооружений, глобальные социальные вопросы, в том числе укрепление семейных отношений. Я горжусь тем, что подрастает поколение, которое так осмысленно подходит к делам. От имени депутатов хочу поблагодарить вас за неравнодушие и великолепную творческую работу.

Жюри оценивало конкурсные работы по нескольким параметрам: грамотность, полнота раскрытия темы, оригинальность, творческий подход.