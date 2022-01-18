Мероприятие прошло в четверг, 13 января. Во время творческой встречи с автором, членом Союза писателей России Юрием Ватохиным, руководитель Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Гаврилина и писатель обсудили современные тенденции в детской литературе, сделав акцент в дискуссии на его сборнике «Поселился скрипач в ухе».

В этот же день в библиотеке прошла экскурсия «Классика Плюс». Гостям рассказали, что дизайн обновленного пространства сочетает в себе «давние традиции и новые технологии», «классика плюс современность» и соответствует образу классического учреждения, которое успешно встраивается в контекст современной жизни.

В модернизированной библиотеке внедрили систему RFID-технологий, «читательскую карту», библиобот. Об этом сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

Также закупили 2 267 экземпляров новых книг. Среди них «лауреаты» литературных премий, популярная литература нон-фикшн, справочная литература, литература для подростков, юношей и детей.

Библиотечный фонд пополнился книгами с дополненной реальностью, детскими книгами с запахами, тактильными и интерактивными, исторической литературой и книгами об искусстве.

В зале отраслевой литературы обустроили две «тихие» зоны с уютными креслами, торшерами и Wi-Fi, зоны делового коворкинга для общения пользователей с «мягкими уголками», столиками для работы.

Лейтмотивом дизайнерского решения интерьеров библиотеки стали изобретения и механизмы Леонардо да Винчи, как образы воплощенной мечты и стремления преодолеть поставленные человеку пределы.

Фото обложки: портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов