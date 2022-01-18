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    Атомная подлодка «Самара» вернется в Тихий океан после ремонта

    18.01.2022

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    Атомная подлодка «Самара» вернется в Тихий океан после ремонта

    Ее возвратят на Тихоокеанский флот в 2023 году после проведения в порядок и небольшой модернизации. В частности, на лодке появятся ракеты «Калибр». Вместе с тем однотипную ей АПЛ «Братск» признали непригодной к ремонту.

    По данным «Известий», обе субмарины не ходят в море с начала 2010-х годов. В 2014 году «Самару» и «Братск» в результате уникальной операции перевезли с Камчатки в Северодвинск на завод для ремонта.

    Сейчас минобороны РФ согласовало и утвердило обновленный график работ на атомной подводной лодке (АПЛ) проекта 971 «Самара».

    Фото обложки: atomic-energy.ru

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    Атомная подлодка «Самара» вернется в Тихий океан после ремонта

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