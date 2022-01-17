На этом участке осложнилось движение транспорта из-за перекрытия участка улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Как ранее писала «Самарская газета», это сделали для строительства станции метро «Театральная».

В понедельник, 17 января, в районе дома № 126 на Самарской при участии замглавы Ленинского района, представителей ресурсоснабжающих организаций, собственников земельных участков и МЧС прошло выездное совещание с жителями по вопросу транспортной доступности квартала в границах улиц Галактионовской, Рабочей и Самарской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в сложившихся условиях установленные шлагбаумы на внутриквартальных проездах затрудняют передвижение на автомобилях жителей ряда домов и препятствуют выезду на дороги. Такие же сложности появились и у расположенного вдоль улицы Галактионовской административного корпуса государственного Волжского русского народного хора имени Милославова.

Во время обхода территории специалисты нашли несколько участков для организации альтернативных выездов. По словам замглавы Ленинского района Артема Лунева, в скором времени совместно с ресурсоснабжающими организациями рассмотрят возможность строительства надземных компенсаторов для проезда крупногабаритной техники.

– На улице Галактионовской уже выставляют ограждение. В скором будущем здесь будет работать пропускной контроль. В течение четырех месяцев, пока будут прорабатываться альтернативные выезды на период строительства станции метрополитена, жителей на автомобилях будут впускать через улицу Галактионовскую по документам, подтверждающим, что они проживают на данной территории. Помимо этого, на участок будет обеспечен доступ машинам скорой медицинской помощи, пожарной охраны и ресурсоснабжающих организаций, – пояснил он.

Также сотрудники районной администрацией переговорят с собственниками земельных участков, прилегающих к территории, чтобы позволить жителям близлежащих домов парковать автомобили и заезжать со стороны улицы Самарской.

Ситуация с транспортной доступностью квартала в границах улиц Галактионовской, Рабочей, Красноармейской и Самарской остается на контроле районной администрации. При необходимости организуют дополнительные выездные встречи с жителями для разрешения возникающих вопросов и замечаний.

Фото: администрация Самары