Во всех видах городского пассажирского транспорта продолжаются ежедневные проверки. Их проводят межведомственные бригады, начиная с утренних часов пик и заканчивая вечерними.

— Первая рабочая неделя показала, что нарушения по-прежнему имеются. В минувшую неделю было оформлено и направлено для судебного рассмотрения 48 протоколов. Всего же с осени 2020 года, когда к рейдам подключились полицейские, судебные канцелярии пополнились 1 038 административными материалами, – констатировал заместитель руководителя департамента транспорта самарской администрации Юрий Тапилин.

Сегодня рейды стартовали с метро. Пассажиры проходят через несколько проверяющих — у входной группы, в кассовой зоне и зале для самостоятельного пополнения транспортных карт и приобретения жетонов, возле турникетов. Также за пассажирской дисциплиной следят на платформах ожидания и в поездах. При выявлении нарушителей их не пропускают к эскалатору, не допускают к поездке или не разрешают ее продолжить. Здесь же сотрудники отдела полиции оформляют протоколы нарушения, согласно которым штрафы могут доходить до 30 тысяч рублей. Предупреждение возможно только в том случае, если после замечания нарушение было устранено немедленно, на месте.

Для предотвращения распространения коронавируса и других сезонных ОРВИ в метро проводят комплекс мер дезинфекции.

— Дезинфекцию станций проводим каждые два часа. Влажная уборка проходит во всех локациях, где имеются контактные поверхности: обрабатываются поручни эскалаторов, подоконники касс, автоматы по продаже жетонов и пополнения карт, плоскости турникетов, в том числе терминалы. Также протираются двери при входе, — сообщил заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Кроме того, все станции оборудованы рециркуляторами для ультрафиолетового обеззараживания воздуха, а мойка и дезинфекция вагонов остаются обязательными процедурами.

Контрольные группы следят и за наземным общественным транспортом. За день проверяют несколько десятков маршрутов, пролегающих во всех районах города.

— За праздничные и выходные дни пассажиры расслабились, и мы вновь отмечаем рост количества антимасочников, поэтому профилактическая работа не останавливается. Каждое утро в транспортном предприятии начинается с инструктажа личного состава, которому предстоит выход на линию. Перед рейсами раздаем персоналу маски — достаточное количество, чтобы хватило на всю рабочую смену, — рассказала представитель ООО «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Фото: администрация Самары