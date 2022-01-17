Причина — строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. 19 и 20 января подрядная организация регионального министерства транспорта будет проводить врезку переложенного участка водовода д-900.
В период проведения работ с 10:00 19 января ориентировочно до 8:00 20 января будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
«РКС-Самара» предоставит три бойлера с питьевой водой. Их установят по адресам: Финская, 96; Тихвинская, 7; 6-я Радиальная, 66.
Фото: администрация Самары
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