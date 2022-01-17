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    В частном секторе Октябрьского района Самары отключат холодную воду

    17.01.2022

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    В частном секторе Октябрьского района Самары отключат холодную воду

    Причина — строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. 19 и 20 января подрядная организация регионального министерства транспорта будет проводить врезку переложенного участка водовода д-900.

    В период проведения работ с 10:00 19 января ориентировочно до 8:00 20 января будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

    • Кольцевая, 98, 100, 163, 165;
    • пер. Ботанический, 3-100;
    • Волгодонская, 1-57;
    • Днепростроевская, 1-41;
    • Донбасская, 13-43;
    • Парашютная, 2-15;
    • пер. Восточный, 26, 28;
    • Финская, 77, 81, 81а, 83, 85, 89, 96;
    • 5-я Радиальная, 1-36;
    • 6-я Радиальная, 9, 11, 25-63;
    • Гастелло, 1-11;
    • пер. Арцыбушевский, 1-13;
    • пер. Никитинский, 1-13;
    • Тихвинская, 7, 8;
    • Академика Павлова, 101.

    «РКС-Самара» предоставит три бойлера с питьевой водой. Их установят по адресам: Финская, 96; Тихвинская, 7; 6-я Радиальная, 66.

    Фото: администрация Самары

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    В частном секторе Октябрьского района Самары отключат холодную воду

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