Причина — строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. 19 и 20 января подрядная организация регионального министерства транспорта будет проводить врезку переложенного участка водовода д-900.

В период проведения работ с 10:00 19 января ориентировочно до 8:00 20 января будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Кольцевая, 98, 100, 163, 165;

пер. Ботанический, 3-100;

Волгодонская, 1-57;

Днепростроевская, 1-41;

Донбасская, 13-43;

Парашютная, 2-15;

пер. Восточный, 26, 28;

Финская, 77, 81, 81а, 83, 85, 89, 96;

5-я Радиальная, 1-36;

6-я Радиальная, 9, 11, 25-63;

Гастелло, 1-11;

пер. Арцыбушевский, 1-13;

пер. Никитинский, 1-13;

Тихвинская, 7, 8;

Академика Павлова, 101.

«РКС-Самара» предоставит три бойлера с питьевой водой. Их установят по адресам: Финская, 96; Тихвинская, 7; 6-я Радиальная, 66.

Фото: администрация Самары