В 2022 году минимальный размер пособия по беременности и родам составит 63 932,4 рубля. Максимальная сумма — 360 164 рублей. Об этом сообщили представители Минтруда РФ в официальном Instagram-акаунте.

При родах с осложнениями за 156 дней матери перечислят пособие в размере минимум 71 238,96 рублей. Максимум можно будет получить 401 325,6 рублей.

При многоплодной беременности за 194 дня выплатят минимум 88 592,04 рубля, максимум – 499 084,40 рублей.

Если стаж работы матери меньше полугода, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ.

Пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка для работающих жительниц РФ назначают в беззаявительном порядке с 2022 года. Выплату назначат на основании электронного больничного.