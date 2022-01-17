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    В этом году в России вырастет размер пособия по беременности и родам

    17.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    «Крылья Советов» получат 120 млн рублей за переход полузащитника Данила Пруцева в «Спартак»

    В 2022 году минимальный размер пособия по беременности и родам составит 63 932,4  рубля. Максимальная сумма — 360 164 рублей. Об этом сообщили представители Минтруда РФ в официальном Instagram-акаунте.

    При родах с осложнениями за 156 дней матери перечислят пособие в размере минимум 71 238,96 рублей. Максимум можно будет получить 401 325,6 рублей.

    При многоплодной беременности за 194 дня выплатят минимум 88 592,04 рубля, максимум – 499 084,40 рублей.

    Если стаж работы матери меньше полугода, то пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ.

    Пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребенка для работающих жительниц РФ назначают в беззаявительном порядке с 2022 года. Выплату назначат на основании электронного больничного.

    ТЭГИ:
    В этом году в России вырастет размер пособия по беременности и родам

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