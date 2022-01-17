Самара

-10°C
    Поиск

    Для больниц Самары и региона купили 30 новых автомобилей

    17.01.2022

    335

    Автор:

    Для больниц Самары и региона купили 30 новых автомобилей

    В понедельник, 17 января, губернатор Дмитрий Азаров передал городским станциям скорой медпомощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых Lada Largus. 

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, машины будут использовать для работы специальных бригад по транспортировке жителей с коронавирусом.

    – Эти автомобили по доставке пациентов с COVID-19 на обследование и получение медицинской помощи, уверен, сыграют очень важную роль в противодействии распространению коронавирусной инфекции на территории региона и оказании качественной и оперативной медицинской помощи, – отметил Дмитрий Азаров, вручая ключи руководителям городских станций «скорых».

    Главный врач самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.

    Глава региона, общаясь с руководителями станций скорой помощи и министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном, еще раз отметил важность полноценной подготовки к новой волне COVID-19. 

    – Президент страны очень четко определил задачи на этом этапе – полная мобилизация, подготовка лечебных учреждений и скорой помощи, обеспечение лекарственными препаратами, полное оснащение и, конечно, увеличение темпов вакцинации и тестирования, которые нам надо наращивать. Надеюсь, что мы пройдем новый этап слаженно и надежно, обеспечив качественное предоставление медицинской помощи всем жителям региона, – сказал он.

    Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора

    ТЭГИ:
    Для больниц Самары и региона купили 30 новых автомобилей

    Читайте также:

    Новости

    Самарские дворы расчищены на 70 процентов
    Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме. На сегодняшний день […]

    Новости

    LADA Granta стал самым доступным автомобилем
    Седан LADA Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на российском рынке в январе 2022 года. Сейчас седан LADA Granta […]

    Новости

    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»
    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов». Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей: […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации