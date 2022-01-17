В понедельник, 17 января, губернатор Дмитрий Азаров передал городским станциям скорой медпомощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых Lada Largus.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, машины будут использовать для работы специальных бригад по транспортировке жителей с коронавирусом.

– Эти автомобили по доставке пациентов с COVID-19 на обследование и получение медицинской помощи, уверен, сыграют очень важную роль в противодействии распространению коронавирусной инфекции на территории региона и оказании качественной и оперативной медицинской помощи, – отметил Дмитрий Азаров, вручая ключи руководителям городских станций «скорых».

Главный врач самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.

Глава региона, общаясь с руководителями станций скорой помощи и министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном, еще раз отметил важность полноценной подготовки к новой волне COVID-19.

– Президент страны очень четко определил задачи на этом этапе – полная мобилизация, подготовка лечебных учреждений и скорой помощи, обеспечение лекарственными препаратами, полное оснащение и, конечно, увеличение темпов вакцинации и тестирования, которые нам надо наращивать. Надеюсь, что мы пройдем новый этап слаженно и надежно, обеспечив качественное предоставление медицинской помощи всем жителям региона, – сказал он.

Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора