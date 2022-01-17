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    В Самаре в третий раз судят экс-начальника управления «Почты России»

    17.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре в третий раз судят экс-начальника управления «Почты России»

    В Самарском районном суде начинается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы регионального управления «Почты России» Артура Игрушкина. Его обвиняют в двух преступлениях по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщают в суде.

    Артур Игрушкин незаконно использовал труд сотрудников для строительства собственного загородного дома, а также приобрел служебный автомобиль по заниженной цене. Ущерб, нанесенный «Почте России», составил около 1,5 млн рублей.

    Первый раз уголовное дело поступило в Самарский районный суд 26 марта 2020 года. Судья вернула его прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения. Затем его отправили в тот же суд 16 ноября 2020 года, но 9 декабря другая судья опять вернула дело по той же причине.

    Третий раз дело поступило в суд 27 декабря 2021 года. Его передали судье Дмитрию Дерунову, который назначил судебное заседание на 26 января.

    ТЭГИ:
    В Самаре в третий раз судят экс-начальника управления «Почты России»

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