В Самарском районном суде начинается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы регионального управления «Почты России» Артура Игрушкина. Его обвиняют в двух преступлениях по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщают в суде.

Артур Игрушкин незаконно использовал труд сотрудников для строительства собственного загородного дома, а также приобрел служебный автомобиль по заниженной цене. Ущерб, нанесенный «Почте России», составил около 1,5 млн рублей.

Первый раз уголовное дело поступило в Самарский районный суд 26 марта 2020 года. Судья вернула его прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения. Затем его отправили в тот же суд 16 ноября 2020 года, но 9 декабря другая судья опять вернула дело по той же причине.

Третий раз дело поступило в суд 27 декабря 2021 года. Его передали судье Дмитрию Дерунову, который назначил судебное заседание на 26 января.