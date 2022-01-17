Двойную победу одержал волейбольный клуб «Нова» в Тюмени, сообщили в правительстве Самарской области.

В 13-м туре Высшей лиги «А» новокуйбышевская команда под руководством Алексея Бабешина дважды переиграла «Тюмень» со счетом — 3:2, 3:1.

22 и 23 января «Нова» проведет заключительный тур регулярного сезона. В статусе лидеров восточной группы спортсмены сыграют с «Тарханом» из Стерлитамака. Матчи пройдут в ФОК «Октан».

Фото: правительство Самарской области