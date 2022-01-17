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    Самарские волейболисты дважды победили на выезде

    17.01.2022

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    Самарские волейболисты дважды победили на выезде

    Двойную победу одержал волейбольный клуб «Нова» в Тюмени, сообщили в правительстве Самарской области.

    В 13-м туре Высшей лиги «А» новокуйбышевская команда под руководством Алексея Бабешина дважды переиграла «Тюмень» со счетом — 3:2, 3:1.

    22 и 23 января «Нова» проведет заключительный тур регулярного сезона. В статусе лидеров восточной группы спортсмены сыграют с «Тарханом» из Стерлитамака. Матчи пройдут в ФОК «Октан».

    Фото: правительство Самарской области

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    Самарские волейболисты дважды победили на выезде

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