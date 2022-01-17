Хирурги клиник СамГМУ впервые в России провели операцию по восстановлению функции нижней челюсти пациента при помощи персонифицированного эндопротеза, сообщается на официальном сайте вуза.

Новая технология была создана НИИ бионики и персонифицированной медицины университета в рамках научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Объекты выращивают из мелкодисперсного титанового порошка слой за слоем по индивидуальной 3D-модели, которая создается на основе снимков КТ и МРТ пациента. Их преимущество и уникальность в безопасности и высокой биосовместимости с организмом за счет особого напыления.

Теперь у специалистов есть возможность индивидуально, в зависимости от того, какой участок челюсти удалили у пациента, изготовить и установить титановый эндопротез.

— Мы одновременно устанавливаем и зубной имплантат, и восстанавливаем непрерывность нижней челюсти, и функцию, и эстетику лиц. Как показала практика, не было никаких проблем с механическими свойствами протеза, ни один из них не сломался, — отмечает заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, член-корреспондент РАН Иван Байриков.