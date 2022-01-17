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    Медики СамГМУ впервые установили челюстной титановый эндопротез

    17.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Медики СамГМУ впервые установили челюстной титановый эндопротез

    Хирурги клиник СамГМУ впервые в России провели операцию по восстановлению функции нижней челюсти пациента при помощи персонифицированного эндопротеза, сообщается на официальном сайте вуза.

    Новая технология была создана НИИ бионики и персонифицированной медицины университета в рамках научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Объекты выращивают из мелкодисперсного титанового порошка слой за слоем по индивидуальной 3D-модели, которая создается на основе снимков КТ и МРТ пациента. Их преимущество и уникальность в безопасности и высокой биосовместимости с организмом за счет особого напыления.

    Теперь у специалистов есть возможность индивидуально, в зависимости от того, какой участок челюсти удалили у пациента, изготовить и установить титановый эндопротез.

    — Мы одновременно устанавливаем и зубной имплантат, и восстанавливаем непрерывность нижней челюсти, и функцию, и эстетику лиц. Как показала практика, не было никаких проблем с механическими свойствами протеза, ни один из них не сломался, — отмечает заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, член-корреспондент РАН Иван Байриков.

    ТЭГИ:
    Медики СамГМУ впервые установили челюстной титановый эндопротез

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