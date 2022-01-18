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    В СамГМУ ввели новые должности проректоров

    18.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В СамГМУ ввели новые должности проректоров

    С началом 2022 года в Самарском государственном медицинском университете произошли кадровые изменения, сообщается на официальном сайте вуза.

    Теперь должность проректора по учебной работе преобразована в проректора по образовательной деятельности. Этот пост, как и прежде, будет занимать Елена Авдеева. Она будет курировать процесс проектирования и создания новых образовательных программ.

    Также введена должность заместителя проректора по образовательной деятельности, который займется координацией дирекций образовательных институтов. На эту должность назначена начальник учебно-методического управлени Юлия Мякишева.

    Кроме того, директор института профессионального образования Светлана Палевская станет проректором по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию. Ранее должность звучала как проректор по региональному развитию здравоохранения.

    ТЭГИ:
    В СамГМУ ввели новые должности проректоров

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