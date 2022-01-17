По его итогам составят топ территорий, которые предстоит обновить с учетом мнения жителей в 2023 году.
Как сообщает пресс-служба администрации Самары, предложения по отбору парков, скверов, бульваров и других общественных пространств для комплексного благоустройства принимаются с 9:00 понедельника, 17 января, до 17:00 вторника, 25 января.
Голосование проводится на федеральной платформе za.gorodsrega.ru.
Сроки приема предложений
График приема письменных предложений
График приема устных и электронных предложений
Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. В них должны быть указаны инициалы, номер контактного телефона, наименование общественной территории. Срок рассмотрения – в течение трех рабочих дней со дня завершения приема.
Прием предложений осуществляется в следующих формах:
Список общественных территорий для голосования можно посмотреть по ссылке.
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