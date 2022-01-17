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    Стартовало голосование по благоустройству общественных пространств Самары

    17.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов по качеству технологического образования

    По его итогам составят топ территорий, которые предстоит обновить с учетом мнения жителей в 2023 году.

    Как сообщает пресс-служба администрации Самары, предложения по отбору парков, скверов, бульваров и других общественных пространств для комплексного благоустройства принимаются с 9:00 понедельника, 17 января, до 17:00 вторника, 25 января.

    Голосование проводится на федеральной платформе za.gorodsrega.ru.

    Стартовало голосование по благоустройству общественных пространств Самары

    Сроки приема предложений

    • Начало приема – 17 января с 9:00
    • Окончание приема – 25 января до 17:00

    График приема письменных предложений

    • Понедельник, вторник, среда, четверг с 9:00 до 17:00
    • Пятница с 9:00 до 16:00.

    График приема устных и электронных предложений

    • Ежедневно, круглосуточно. 

    Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. В них должны быть указаны инициалы, номер контактного телефона, наименование общественной территории. Срок рассмотрения – в течение трех рабочих дней со дня завершения приема.

    Прием предложений осуществляется в следующих формах:

    • устная – по городскому многоканальному номеру 266-54-54;
    • письменная – по почте (Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда»);
    • электронная – на сайте департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.

    Список общественных территорий для голосования можно посмотреть по ссылке.

    ТЭГИ:
    Стартовало голосование по благоустройству общественных пространств Самары

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