По его итогам составят топ территорий, которые предстоит обновить с учетом мнения жителей в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба администрации Самары, предложения по отбору парков, скверов, бульваров и других общественных пространств для комплексного благоустройства принимаются с 9:00 понедельника, 17 января, до 17:00 вторника, 25 января.

Голосование проводится на федеральной платформе za.gorodsrega.ru.

Сроки приема предложений

Начало приема – 17 января с 9:00

Окончание приема – 25 января до 17:00

График приема письменных предложений

Понедельник, вторник, среда, четверг с 9:00 до 17:00

Пятница с 9:00 до 16:00.

График приема устных и электронных предложений

Ежедневно, круглосуточно.

Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке. В них должны быть указаны инициалы, номер контактного телефона, наименование общественной территории. Срок рассмотрения – в течение трех рабочих дней со дня завершения приема.

Прием предложений осуществляется в следующих формах:

устная – по городскому многоканальному номеру 266-54-54;

письменная – по почте (Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда»);

электронная – на сайте департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Список общественных территорий для голосования можно посмотреть по ссылке.