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    В Самарской области в новом году подали более трех тысяч электронных налоговых деклараций

    17.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    В регионе стартовала ежегодная декларационная кампания. По информации УФНС России по Самарской области, о доходах, полученных в 2021 году, нужно отчитаться не позднее 4 мая 2022 года. 

    – Уплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2022 года, – уточнила сотрудник УФНС России Светлана Карпова.

    Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие кабинеты и другие лица. 

    При этом физлица, получающие доходы как самозанятые, не предоставляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

    При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

    Предельный срок подачи декларации — 4 мая 2022 года — не распространяется на получение налоговых вычетов. Для этого направить документ можно в любое время в течение года. 

    Заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Ее подписывают усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно получить также в разделе «Профиль». Вместе с этим можно направить декларации в бумажном виде в налоговые инспекции, в офисы МФЦ («Мои документы») или по почте.

    ТЭГИ:
    В Самарской области в новом году подали более трех тысяч электронных налоговых деклараций

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