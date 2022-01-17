В регионе стартовала ежегодная декларационная кампания. По информации УФНС России по Самарской области, о доходах, полученных в 2021 году, нужно отчитаться не позднее 4 мая 2022 года.

– Уплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2022 года, – уточнила сотрудник УФНС России Светлана Карпова.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие кабинеты и другие лица.

При этом физлица, получающие доходы как самозанятые, не предоставляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации — 4 мая 2022 года — не распространяется на получение налоговых вычетов. Для этого направить документ можно в любое время в течение года.

Заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ можно онлайн через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Ее подписывают усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно получить также в разделе «Профиль». Вместе с этим можно направить декларации в бумажном виде в налоговые инспекции, в офисы МФЦ («Мои документы») или по почте.