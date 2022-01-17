Рейтинг составили по итогам мониторинга качества приема на бюджетные и платные места в российских вузах в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба самарского вуза, качество приема оценивалось по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам ЕГЭ. Также учитывали рост количества первокурсников.

Самарский университет занял 24 место рейтинга. Для сравнения, в 2020 году он был на 27 месте.

В 2021 году в наш университет поступили 3 117 абитуриентов, а рост совокупного приема составил 22,9 %. Число зачисленных на бюджетные места по сравнению с 2020 годом выросло в университете более чем на 29 %, на платные места – более чем на 12 %.