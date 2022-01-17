Самара

-10°C
    Поиск

    Вакансии недели: требуются заведующий аптекой, юрисконсульт и системный администратор

    17.01.2022

    891

    Автор:

    Вакансии недели: требуются заведующий аптекой, юрисконсульт и системный администратор
    Вакансии недели: требуются заведующий аптекой, юрисконсульт и системный администратор

    Сторож-охранник

    В МП Самары «Жиллидер» ищут сотрудника, который будет осуществлять контрольно-пропускной режим на предприятии и проверять целостность охраняемого объекта.

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата – от 21 тысячи рублей. 

    Отклик на вакансию здесь.
    Вакансии недели: требуются заведующий аптекой, юрисконсульт и системный администратор

    Начальник отдела кадров 

    В Самарский государственный колледж ищут специалиста, в обязанности которого войдут организация и контроль работы специалистов студенческого отдела кадров, учет и заполнение форм статистической отчетности по контингенту, подготовка проектов приказов о приеме, переводе на следующий курс, изменении личных данных, отчислении, предоставлении академического отпуска.


    Требования: знание законодательных и нормативных правовых актов, порядок оформления, ведения и хранения личных дел и документации, связанной с кадрами, ведения банка данных обучающихся и персонала колледжа, основы делопроизводства.

    Опыт работы не требуется.
    Зарплата – от 40 тысяч рублей.

    Отклик на вакансию здесь.
    Вакансии недели: требуются заведующий аптекой, юрисконсульт и системный администратор

    Системный администратор 

    В музей Алабина ищут сотрудника, который будет заниматься обслуживанием серверного оборудования и компьютеров, устранением неисправностей, работать с мультимедийным оборудованием (микшерный пульт, радиомикрофоны, акустика), налаживать и следить за работой мультимедийного оборудования во время проведения мероприятий, настраивать интернет-трансляции. Требования: навыки работы с программами Zoom, VMix, OBS, знание vvvv.


    Опыт работы не требуется.
    Зарплата – 40 тысяч рублей.

    Контактная информация:

    Анастасия Объедкова
    8-917-147-38-82
    kochetkova@alabin.ru

    Вакансии недели: требуются заведующий аптекой, юрисконсульт и системный администратор

    Заведующий аптекой

    В аптеку «ВИТА» на улице Молодогвардейской, 223 требуется заведующий. В его обязанности будут входить управление персоналом и организация работы учреждения. Среди требований – наличие фармацевтического/медицинского образования и возможный опыт управления аптекой.

    Зарплата – от 65 тысяч рублей.

    Отклик на вакансию здесь.
    Вакансии недели: требуются заведующий аптекой, юрисконсульт и системный администратор

    Юрисконсульт 

    В аэропорт «Курумоч» ищут специалиста, который будет вести претензионную работу, осуществлять деятельность по сопровождению исполнительных производств (предъявление задолженности к взысканию, контроль взыскания), проводить экспертизы договорных документов, готовить ответы на запросы контролирующих органов, вести деловую переписку, подготавливать локальные нормативные акты.

    Требования: высшее юридическое образование, опыт работы от года, уверенный пользователь ПК, знание правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», Excel, Word.

    Контактная информация:

    Екатерина Суханева
    966-52-02
    8-937-173-31-62
    suhanevaea@uwww.aero

    ТЭГИ:
    Вакансии недели: требуются заведующий аптекой, юрисконсульт и системный администратор

    Читайте также:

    Карьера

    Риггинг, экспрешн, таймлайн. Что это за слова и причем здесь моушн-дизайнер
    Продолжаем цикл интервью с представителями digital-профессий

    Карьера

    Вакансии недели: требуются учитель английского, графический дизайнер и преподаватель детских IT-курсов
    Начинаем трудовой год с новых предложений по работе

    Карьера

    Вакансии недели: требуются медсестра, разносчик еды в госпитале и кондитер
    Последняя в этом году подборка

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации