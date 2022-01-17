В МП Самары «Жиллидер» ищут сотрудника, который будет осуществлять контрольно-пропускной режим на предприятии и проверять целостность охраняемого объекта.
Опыт работы не требуется.
Зарплата – от 21 тысячи рублей.
В Самарский государственный колледж ищут специалиста, в обязанности которого войдут организация и контроль работы специалистов студенческого отдела кадров, учет и заполнение форм статистической отчетности по контингенту, подготовка проектов приказов о приеме, переводе на следующий курс, изменении личных данных, отчислении, предоставлении академического отпуска.
Требования: знание законодательных и нормативных правовых актов, порядок оформления, ведения и хранения личных дел и документации, связанной с кадрами, ведения банка данных обучающихся и персонала колледжа, основы делопроизводства.
Опыт работы не требуется.
Зарплата – от 40 тысяч рублей.
В музей Алабина ищут сотрудника, который будет заниматься обслуживанием серверного оборудования и компьютеров, устранением неисправностей, работать с мультимедийным оборудованием (микшерный пульт, радиомикрофоны, акустика), налаживать и следить за работой мультимедийного оборудования во время проведения мероприятий, настраивать интернет-трансляции. Требования: навыки работы с программами Zoom, VMix, OBS, знание vvvv.
Опыт работы не требуется.
Зарплата – 40 тысяч рублей.
Анастасия Объедкова
8-917-147-38-82
kochetkova@alabin.ru
В аптеку «ВИТА» на улице Молодогвардейской, 223 требуется заведующий. В его обязанности будут входить управление персоналом и организация работы учреждения. Среди требований – наличие фармацевтического/медицинского образования и возможный опыт управления аптекой.
Зарплата – от 65 тысяч рублей.
В аэропорт «Курумоч» ищут специалиста, который будет вести претензионную работу, осуществлять деятельность по сопровождению исполнительных производств (предъявление задолженности к взысканию, контроль взыскания), проводить экспертизы договорных документов, готовить ответы на запросы контролирующих органов, вести деловую переписку, подготавливать локальные нормативные акты.
Требования: высшее юридическое образование, опыт работы от года, уверенный пользователь ПК, знание правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», Excel, Word.
Екатерина Суханева
966-52-02
8-937-173-31-62
suhanevaea@uwww.aero
Карьера
Карьера
Карьера
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