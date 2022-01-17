Начальник отдела кадров

В Самарский государственный колледж ищут специалиста, в обязанности которого войдут организация и контроль работы специалистов студенческого отдела кадров, учет и заполнение форм статистической отчетности по контингенту, подготовка проектов приказов о приеме, переводе на следующий курс, изменении личных данных, отчислении, предоставлении академического отпуска.



Требования: знание законодательных и нормативных правовых актов, порядок оформления, ведения и хранения личных дел и документации, связанной с кадрами, ведения банка данных обучающихся и персонала колледжа, основы делопроизводства.



Опыт работы не требуется.

Зарплата – от 40 тысяч рублей.