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    В Самаре снова открылось вещание радиостанции Business FM

    18.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре снова открылось вещание радиостанции Business FM

    Оно будет осуществляться по франшизе в партнерстве с крупными местными медиакомпаниями. Послушать бизнес-новости самарцы смогут на частоте 91.5 FM, сообщили на официальном сайте радиостанции.

    Помимо трансляции федерального эфира, Business FM предоставляет региональной редакции свои 15 минут в каждом часе.

    — Это было долгожданное открытие. Многие хотели, чтобы Business FM вернулась в Самару. Мы планируем освещать все направления, связанные с экономикой и политикой. Регионы отличаются от столицы, поэтому здесь тоже нужно учитывать ведение своего дела, так сказать, по-самарски, — отметила пиар-директор «Business FM Самара» Елизавета Одина.

    ТЭГИ:
    В Самаре снова открылось вещание радиостанции Business FM

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