Оно будет осуществляться по франшизе в партнерстве с крупными местными медиакомпаниями. Послушать бизнес-новости самарцы смогут на частоте 91.5 FM, сообщили на официальном сайте радиостанции.

Помимо трансляции федерального эфира, Business FM предоставляет региональной редакции свои 15 минут в каждом часе.

— Это было долгожданное открытие. Многие хотели, чтобы Business FM вернулась в Самару. Мы планируем освещать все направления, связанные с экономикой и политикой. Регионы отличаются от столицы, поэтому здесь тоже нужно учитывать ведение своего дела, так сказать, по-самарски, — отметила пиар-директор «Business FM Самара» Елизавета Одина.