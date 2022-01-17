В понедельник, 17 января, местами ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС.

Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Существенных осадков не ожидается.

В ночь на вторник, 18 января, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. Сохранится сильный ветер с порывами 15-18 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. Возможен мокрый снег.

В ночь на среду, 19 января, ожидается от -3 до -8 градусов. Местами пройдет мокрый снег. Днем будет от -1 до -6 градусов. Также возможны сильные порывы ветра.