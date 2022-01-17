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    В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

    17.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарскую область накроет погодное «цунами»

    В понедельник, 17 января, местами ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС. 

    Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов. Существенных осадков не ожидается.

    В ночь на вторник, 18 января, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. Сохранится сильный ветер с порывами 15-18 метров в секунду.

    Днем температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. Возможен мокрый снег.

    В ночь на среду, 19 января, ожидается от -3 до -8 градусов. Местами пройдет мокрый снег. Днем будет от -1 до -6 градусов. Также возможны сильные порывы ветра. 

    ТЭГИ:
    В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

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