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    В Самаре из-за сообщения о бомбе экстренно приземлился самолет из Санкт-Петербурга

    17.01.2022

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    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре из-за сообщения о бомбе экстренно приземлился самолет из Санкт-Петербурга

    Инцидент произошел в субботу, 15 января. Лайнер Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, приземлился в Курумоче после анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом пишет «Интерфакс».

    Как стало известно, в аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности.

    Кроме того, в четверг и пятницу, 14 и 15 января, авиакомпания Smartavia получила другие ложные сообщения о минировании ее самолетов. В связи с этим руководство обратилось в правоохранительные органы.

    ТЭГИ:
    В Самаре из-за сообщения о бомбе экстренно приземлился самолет из Санкт-Петербурга

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