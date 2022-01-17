Инцидент произошел в субботу, 15 января. Лайнер Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, приземлился в Курумоче после анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом пишет «Интерфакс».

Как стало известно, в аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности.

Кроме того, в четверг и пятницу, 14 и 15 января, авиакомпания Smartavia получила другие ложные сообщения о минировании ее самолетов. В связи с этим руководство обратилось в правоохранительные органы.