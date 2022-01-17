Авария произошла в пятницу, 14 января, около 19:00 в Исаклинском районе.

По предварительной информации инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля «Лада-Приора» ехал со стороны Самары в направлении Уфы.

Выехав на встречную полосу, он врезался в фуру «Мерседес» с полуприцепом. В результате 40-летний водитель отечественного автомобиля, 39- и семилетняя пассажирки погибли на месте ДТП.

Также во время госпитализации с места ДТП скончалась 19-летняя девушка — пассажир «Приоры». Восьмилетнюю девочку доставили в больницу.