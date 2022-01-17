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    В столкновении «Приоры» и фуры на М-5 в Самарской области погибли четыре человека

    17.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В департаменте по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Самары сократили штат

    Авария произошла в пятницу, 14 января, около 19:00 в Исаклинском районе.

    По предварительной информации инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля «Лада-Приора» ехал со стороны Самары в направлении Уфы. 

    Выехав на встречную полосу, он врезался в фуру «Мерседес» с полуприцепом. В результате 40-летний водитель отечественного автомобиля, 39- и семилетняя пассажирки погибли на месте ДТП. 

    Также во время госпитализации с места ДТП скончалась 19-летняя девушка — пассажир «Приоры». Восьмилетнюю девочку доставили в больницу.

    ТЭГИ:
    В столкновении «Приоры» и фуры на М-5 в Самарской области погибли четыре человека

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