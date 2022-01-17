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    Несколько домов в Железнодорожном и Советском районах Самары оставят без холодной воды

    17.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре школьников массово эвакуируют из школ

    Это связано с работами по врезке водоводов и замене задвижки. Из-за этого во вторник, 18 января, с 9:00 до 17:00 отключат воду в поселке Шмидта. Воды не будет у жителей частных домов № 1-41 на улице Восточной; № 1-22 на улице Крылова, № 1-40 на Линейной; № 200-240 на Набережной реки Самары. Бойлер будет стоять у дома №15 на улице Пестеля. 

    Отключение связано с врезкой водопроводной линии диаметром 100 миллиметров в одном из домов на Набережной реки Самары, сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

    В среду, 19 января, из-за переврезки водопроводной линии диаметром 300 миллиметров на Дзержинского, 40 с 9:00 на сутки отключат воду в домах №№ 24, 26, 30, 40 на улице Дзержинского, школе №167, ТЦ «Галактика», на заправке IRBIS, в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. Также без воды останутся здания на улицах Загородной, Песчаной и Гончарной. 

    Воду обещают дать к 9:00 следующего дня. Бойлеры установят у школы №167 на улице Дзержинского, 32 и на Загородной, 31.

    С 9:00 до 21:00 в четверг, 20 января, из-за замены задвижки диаметром 500 миллиметров отключат холодную воду отключат жителям поселка Киркомбинат Советского района. Речь идет про следующие адреса:

    • Южный проезд, дома №№ 182, 182А, 180, 184, 184А, 180А, 180б, 188, 224, 226;
    • Южный проезд, частный сектор, дома №№ 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 214,216, 218;
    • Измайловский переулок, дома №№ 2, 10А, 14;
    • Измайловский переулок, частный сектор, дома № 1-19;
    • улица Бобруйская, дома №№ 89, 89б, 95, 95А, 95Б, 95В, 93, 93А;
    • улица Бобруйская, частный сектор, дома №№ 97, 99, 101, 103, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124-офис, 130, 132, 134, 136, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160;
    • Раменский переулок, частный сектор, дома №№ 1-35; 2-32;
    • Можайский переулок, дома №№ 1, 3.
    ТЭГИ:
    Несколько домов в Железнодорожном и Советском районах Самары оставят без холодной воды

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