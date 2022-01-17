Это связано с работами по врезке водоводов и замене задвижки. Из-за этого во вторник, 18 января, с 9:00 до 17:00 отключат воду в поселке Шмидта. Воды не будет у жителей частных домов № 1-41 на улице Восточной; № 1-22 на улице Крылова, № 1-40 на Линейной; № 200-240 на Набережной реки Самары. Бойлер будет стоять у дома №15 на улице Пестеля.

Отключение связано с врезкой водопроводной линии диаметром 100 миллиметров в одном из домов на Набережной реки Самары, сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

В среду, 19 января, из-за переврезки водопроводной линии диаметром 300 миллиметров на Дзержинского, 40 с 9:00 на сутки отключат воду в домах №№ 24, 26, 30, 40 на улице Дзержинского, школе №167, ТЦ «Галактика», на заправке IRBIS, в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. Также без воды останутся здания на улицах Загородной, Песчаной и Гончарной.

Воду обещают дать к 9:00 следующего дня. Бойлеры установят у школы №167 на улице Дзержинского, 32 и на Загородной, 31.

С 9:00 до 21:00 в четверг, 20 января, из-за замены задвижки диаметром 500 миллиметров отключат холодную воду отключат жителям поселка Киркомбинат Советского района. Речь идет про следующие адреса: