16 января в Самаре проходил «воскресник», особое внимание на котором уделяли дворам и внутриквартальным проездам. Главы всех внутригородских районов лично координировали работу управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН, районных служб благоустройства на вверенных им территориях.

16 января службы благоустройства наряду с коммунальными бросили все имеющиеся силы и средства, чтобы освободить городские территории от снежных масс. В уборке задействовали 2 810 уборщиков и 171 единицу техники.

— Основная задача, которая поставлена на сегодня, – очистить все выходы из подъездов, освободить от выпавших осадков внутриквартальные дороги, максимально обеспечив беспрепятственное движение автомобилей, в том числе специального назначения – скорой помощи, пожарной охраны, МЧС или полиции. Районной администрацией непрерывно отслеживаются все сообщения через социальные сети, для того, чтобы не упустить проблематику и грамотно скоординировать деятельность всех служб, — рассказал об алгоритмах работы глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.

Присоединились и жители — в Кировском районе порядка 700 активистов из 47 дворов с запасом горячего чая и хорошего настроения очищали придомовые территории.

В Железнодорожном районе на помощь пришли и альпинисты. 12 бригад специализированного персонала, для которых работа на высоте — привычное дело, до конца сегодняшнего дня планируют очистить до 50 кровель от снежных навесов.

В Октябрьском и Промышленном районах главы администраций главной целью своего объезда выбрали объекты социальной сферы. Александр Кузнецов лично проконтролировал ход уборки подъездных путей и пешеходных дорожек, ведущих к больнице, расположенной на улице Челюскинцев, а Татьяна Куклева – территорию, расположенную в непосредственной близости от детских садов №№ 373 и 359, а также школ №№45 и 93.

Для расчистки улично-дорожной сети в дневную смену вышло 242 человека и 155 спецмашин. На улицах города работа техники не прекращается ни на минуту – сегодня главной целью подрядных организаций стало формирование снежных валов с целью дальнейшей утилизации на площадки для временного складирования. Особое внимание уделили вывозу снежных куч с перекрестков, участков дорог, где проезжая часть заужена, и в местах сосредоточения наибольших транспортных потоков. По состоянию на 16 января на специализированные площадки со всех территорий города вывезено свыше 90 тысяч тонн снега.

В ночь на 17 января работы на улично-дорожной сети будут продолжены – подрядными организациями планируется задействовать 263 единицы техники и 118 уборщиков территорий.