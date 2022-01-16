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    В Железнодорожном районе коммунальные службы расчищают кровли домов

    16.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Железнодорожном районе коммунальные службы расчищают кровли домов

    В Железнодорожном районе активно проходит «воскресник». Всего на территории района трудятся 12 единиц снегоуборочной техники и 250 дворников. Также управляющие компании снарядили 12 бригад по очистке крыш. До конца дня от снежных навесов планируется освободить 50 адресов.

    — Зима вступила в свои права. В 5 утра выходят трудиться дворники. Работает техника, расчищают снег с крыш промышленные альпинисты, — перечисляет руководитель управляющей компании ГЭК Александр Киселев. — В приоритете скатные кровли, склонные к образованию наледи.

    По словам главы района Вадима Тюнина, работы организованы во взаимодействии с дорожными службами.

    — Основная задача — расчистить подходы к подъездам, внутриквартальные дороги. Важно обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб, — отмечает глава Железнодорожного района Вадим Тюнин. — Непрерывно отслеживаем все сообщения через социальные сети, для того, чтобы не упустить проблематику и грамотно скоординировать деятельность всех управляющих компаний, ТСЖ и, соответственно, своих подрядчиков.

    В Железнодорожном районе коммунальные службы расчищают кровли домов
    В Железнодорожном районе коммунальные службы расчищают кровли домов
    ТЭГИ:
    В Железнодорожном районе коммунальные службы расчищают кровли домов

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