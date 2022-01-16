В Железнодорожном районе активно проходит «воскресник». Всего на территории района трудятся 12 единиц снегоуборочной техники и 250 дворников. Также управляющие компании снарядили 12 бригад по очистке крыш. До конца дня от снежных навесов планируется освободить 50 адресов.

— Зима вступила в свои права. В 5 утра выходят трудиться дворники. Работает техника, расчищают снег с крыш промышленные альпинисты, — перечисляет руководитель управляющей компании ГЭК Александр Киселев. — В приоритете скатные кровли, склонные к образованию наледи.

По словам главы района Вадима Тюнина, работы организованы во взаимодействии с дорожными службами.

— Основная задача — расчистить подходы к подъездам, внутриквартальные дороги. Важно обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб, — отмечает глава Железнодорожного района Вадим Тюнин. — Непрерывно отслеживаем все сообщения через социальные сети, для того, чтобы не упустить проблематику и грамотно скоординировать деятельность всех управляющих компаний, ТСЖ и, соответственно, своих подрядчиков.