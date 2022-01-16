В субботу, 15 января, был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

Как сообщает пресс-служба Приволжского УГМС, в Челно-Вершинах выпало 10,4 мм снега. Это на 3,5 мм больше, чем в 1980 году.

В Сызрани выпало 14,6 мм осадков. Прошлый рекорд был установлен в 1960 году и составил 9,1 мм снега.



В Серноводске выпало 10 мм снега, что на 2,3 мм больше, чем в 1980 году.



В Кинель-Черкассах уровень снега составил 8,9 мм и побил рекорд 1978 года, когда было 7,7 мм осадков.



В Авангарде и Новодевичьем отклонения от предыдущих рекордов в 1960 году составили 0,4 и 0,3 мм соответственно.



