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    В Самарской области побит рекорд 62-летней давности по количеству выпавшего снега

    16.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самарской области побит рекорд 62-летней давности по количеству выпавшего снега

    В субботу, 15 января, был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков.

    Как сообщает пресс-служба Приволжского УГМС, в Челно-Вершинах выпало 10,4 мм снега. Это на 3,5 мм больше, чем в 1980 году.

    В Сызрани выпало 14,6 мм осадков. Прошлый рекорд был установлен в 1960 году и составил 9,1 мм снега.
     
    В Серноводске выпало 10 мм снега, что на 2,3 мм больше, чем в 1980 году.
     
    В Кинель-Черкассах уровень снега составил 8,9 мм и побил рекорд 1978 года, когда было 7,7 мм осадков.
     
    В Авангарде и Новодевичьем отклонения от предыдущих рекордов в 1960 году составили 0,4 и 0,3 мм соответственно. 
     

    В Самарской области побит рекорд 62-летней давности по количеству выпавшего снега
    ТЭГИ:
    В Самарской области побит рекорд 62-летней давности по количеству выпавшего снега

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