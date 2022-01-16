Самара

-10°C
    Поиск

    В Самаре стартовал «воскресник». Город убирают 450 единиц техники и свыше трех тысяч дворников

    16.01.2022

    468

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре стартовал «воскресник». Город убирают 450 единиц техники и свыше трех тысяч дворников

    Сегодня, 16 января, в городе начался «воскресник» по уборке снега. Задействованы все коммунальные службы и подрядные организации. Особое внимание уделяется дворовым территориям и внутриквартальным проездам, для чего брошены максимальные усилия всех служб. Главы районов координируют работы УК, ТСЖ, ЖСК, МБУ подрядных организаций на вверенных им территориях. Ход воскресника находится на контроле главы города Елены Лапушкиной. В мероприятии принимают участие неравнодушные горожане и представители предприятий.

    — Задачу очистить город от снега поставил губернатор Дмитрий Азаров. Основной фронт работ – прочистить дороги и внутриквартальные проезды, чтобы люди завтра спокойно добрались на работу. На местах работают все главы районом и контролируют работу техники, дворников, ТСЖ, ЖКС, ТСН и районных служб благоустройства. На 11:00 работает порядка 450 единиц техники, из них 171 – на территории дворов, 2973 дворников и 242 дорожных рабочих. Результаты работы мы увидим к концу дня, в 12:00 состоится промежуточный штаб по координации деятельности всех служб», — прокомментировал Владимир Василенко.

    Итоги работы подведут на городском штабе по уборке снега, но чиновники особо подчеркивают, что главную оценку дадут сами горожане. Непогода в городе продолжается уже несколько дней. За это время со всех территорий города вывезли свыше 90 тысяч тонн снега.

    В Самаре стартовал «воскресник». Город убирают 450 единиц техники и свыше трех тысяч дворников
    В Самаре стартовал «воскресник». Город убирают 450 единиц техники и свыше трех тысяч дворников
    ТЭГИ:
    В Самаре стартовал «воскресник». Город убирают 450 единиц техники и свыше трех тысяч дворников

    Читайте также:

    Новости

    Самарские дворы расчищены на 70 процентов
    Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме. На сегодняшний день […]

    Новости

    LADA Granta стал самым доступным автомобилем
    Седан LADA Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на российском рынке в январе 2022 года. Сейчас седан LADA Granta […]

    Новости

    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»
    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов». Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей: […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации