Сегодня, 16 января, в городе начался «воскресник» по уборке снега. Задействованы все коммунальные службы и подрядные организации. Особое внимание уделяется дворовым территориям и внутриквартальным проездам, для чего брошены максимальные усилия всех служб. Главы районов координируют работы УК, ТСЖ, ЖСК, МБУ подрядных организаций на вверенных им территориях. Ход воскресника находится на контроле главы города Елены Лапушкиной. В мероприятии принимают участие неравнодушные горожане и представители предприятий.



— Задачу очистить город от снега поставил губернатор Дмитрий Азаров. Основной фронт работ – прочистить дороги и внутриквартальные проезды, чтобы люди завтра спокойно добрались на работу. На местах работают все главы районом и контролируют работу техники, дворников, ТСЖ, ЖКС, ТСН и районных служб благоустройства. На 11:00 работает порядка 450 единиц техники, из них 171 – на территории дворов, 2973 дворников и 242 дорожных рабочих. Результаты работы мы увидим к концу дня, в 12:00 состоится промежуточный штаб по координации деятельности всех служб», — прокомментировал Владимир Василенко.



Итоги работы подведут на городском штабе по уборке снега, но чиновники особо подчеркивают, что главную оценку дадут сами горожане. Непогода в городе продолжается уже несколько дней. За это время со всех территорий города вывезли свыше 90 тысяч тонн снега.