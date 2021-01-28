Экс-главу «Волга-Кредит Банка» осудили за мошенничество с вкладами

Приговор суда Татьяне Ерилкиной, а также бывшим руководителям банка и еще шести фигурантам уголовного дела огласили в четверг, 28 января, пишет ГТРК «Самара».

Следствие установило, что в период с апреля по декабрь 2014 года председатель правления ОАО «Коммерческий «Волга-Кредит» Банк» совместно с председателем совета директоров, директором департамента информационных технологий, начальником отдела по обслуживанию физлиц и другими работниками финансовой организации похитили более 1,7 млрд рублей, размещенных во вкладах. В результате пострадали не менее 2872 клиентов банка.

Деньги похищали с помощью специально внедренной автоматизированной системы. Аналог ее легальной версии был установлен на служебные компьютеры банковских служащих. Одна система показывала официальное движение средств, вторая – реальное. В итоге средства граждан списывали или вовсе не направляли на вклады, а с помощью махинаций с программным обеспечением это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в Центробанк.

Кроме того, председателя правления банка Татьяну Ерилкину признали виновной в хищении у «Волга-Кредит» трех векселей банка «Развитие-Столица» на общую сумму более 272 млн рублей. Все эти преступления были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Ленинский районный Самары признал виновными в нем четверых бывших руководителей банка «Волга-Кредит» и еще шесть лиц, состоявших с ними в сговоре.

В результате Татьяне Ерилкиной дали 9,5 лет колонии общего режима. Остальным соучастникам назначено наказание от 3 до 8 лет колонии общего режима, в зависимости от роли и степени участия в преступной схеме.

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