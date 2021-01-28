Самара

-7°C
    Поиск

    Экс-главу «Волга-Кредит Банка» осудили за мошенничество с вкладами

    28.01.2021

    5

    Автор:

    Приговор суда Татьяне Ерилкиной, а также бывшим руководителям банка и еще шести фигурантам уголовного дела огласили в четверг, 28 января, пишет ГТРК «Самара».

    Следствие установило, что в период с апреля по декабрь 2014 года председатель правления ОАО «Коммерческий «Волга-Кредит» Банк» совместно с председателем совета директоров, директором департамента информационных технологий, начальником отдела по обслуживанию физлиц и другими работниками финансовой организации похитили более 1,7 млрд рублей, размещенных во вкладах. В результате пострадали не менее 2872 клиентов банка.

    Деньги похищали с помощью специально внедренной автоматизированной системы. Аналог ее легальной версии был установлен на служебные компьютеры банковских служащих. Одна система показывала официальное движение средств, вторая – реальное. В итоге средства граждан списывали или вовсе не направляли на вклады, а с помощью махинаций с программным обеспечением это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в Центробанк.

    Кроме того, председателя правления банка Татьяну Ерилкину признали виновной в хищении у «Волга-Кредит» трех векселей банка «Развитие-Столица» на общую сумму более 272 млн рублей. Все эти преступления  были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.  Ленинский районный Самары признал виновными в нем четверых бывших руководителей банка «Волга-Кредит» и еще шесть лиц, состоявших с ними в сговоре. 

    В результате Татьяне Ерилкиной дали 9,5 лет колонии общего режима. Остальным соучастникам назначено наказание от 3 до 8 лет колонии общего режима, в зависимости от роли и степени участия в преступной схеме.

    Фото обложки: pixabay.com

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Участница Союза женщин Самарской области призывает родителей наладить диалог с детьми
    Общественность выразила недовольство несанкционированными акциями, прошедшими 23 января. Взрослое поколение Самарской области считает недопустимым вовлечение подростков в такие мероприятия, сообщает […]

    Новости

    Депутаты гордумы внесли изменения в бюджет Самары на ближайшие три года
    Это связано с поступлением средств из вышестоящих бюджетов. После предварительного обсуждения на профильном комитете депутаты приняли решение направить около 275 […]

    Новости

    В Самарской области от коронавируса умерли пять человек
    За минувшие сутки в регионе подтвердили 273 случая заболевания коронавирусом. Из них: 102 – в Самаре; 60 – в Тольятти; […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации