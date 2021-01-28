Участница Союза женщин Самарской области призывает родителей наладить диалог с детьми

Общественность выразила недовольство несанкционированными акциями, прошедшими 23 января. Взрослое поколение Самарской области считает недопустимым вовлечение подростков в такие мероприятия, сообщает sova.info.

Многодетная мать и член Союза женщин Самарской области Оксана Пушкина считает, что подобные провокации недопустимы для неокрепшей психики детей. К тому же массовые собрания в период распространения коронавируса увеличивают риск заболевания и могут навредить здоровью молодежи.

— Я считаю, что подобные мероприятия категорически недопустимы ни на территории нашего города, ни на территории страны. Цель таких митингов одна — выбить из душ и умов детей и подростков определенные ценности, семейные традиции, любовь, поддержку и доверие друг к другу, — отметила общественница.

По словам Оксаны Пушкиной вузы и школы должны проводить профилактические мероприятия среди учеников, а родители в свою очередь могут наладить диалог со своим ребенком и оградить его от провокаций.

— Мы, как родители, должны отложить все свои дела, работу и посмотреть в глаза нашим детям и поговорить. Я уверена, что они пойдут за нами, услышат и будут честными с нами, — добавила многодетная мать.

Член Союза женщин Самарской области считает, что взрослые должны воспитывать в молодежи патриотизм, семейные ценности и традиции. Это поможет оградить детей от негативного влияния и грязных политических игр.

Фото обложки: sova.info