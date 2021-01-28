В Самарской области от коронавируса умерли пять человек

За минувшие сутки в регионе подтвердили 273 случая заболевания коронавирусом. Из них:
236 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 37 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 39 409 случаев коронавируса.
Скончались 808 человек, в том числе за последние сутки: мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 70 лет, мужчины 54, 71, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
За сутки провели 7229 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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