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    В Самарской области от коронавируса умерли пять человек

    28.01.2021

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    За минувшие сутки в регионе подтвердили 273 случая заболевания коронавирусом. Из них:

    • 102 – в Самаре;
    • 60 – в Тольятти;
    • 15 – в Сызрани;
    • 15 – Красноярском районе;
    • 11 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 10 – в Чапаевске;
    • 8 – в Камышлинском районе;
    • 5 – в Новокуйбышевске;
    • 5 – в Похвистневе;
    • 5 – в Ставропольском районе;
    • 4 – в Жигулевске;
    • 4 – в Отрадном;
    • 4 – в Волжском районе;
    • 3 – в Сызранском районе;
    • 3 – в Челно-Вершинском районе;
    • 2 – в Безенчукском районе;
    • 2 – в Елховском районе;
    • 2 – в Похвистневском районе;
    • 2 – в Сергиевском районе;
    • 2 – в Богатовском районе;
    • 2 – в Хворостянском районе;
    • 2 – в Большеглушицком районе;
    • 1 – в Шигонском районе;
    • 1 – в Кошкинском районе;
    • 1 – в Нефтегорском районе;
    • 1 – в Борском районе;
    • 1 – в Пестравском районе.

    236 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 37 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 39 409 случаев коронавируса. 

    Скончались 808 человек, в том числе за последние сутки: мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 70 лет, мужчины 54, 71, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

    За сутки провели 7229 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com

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