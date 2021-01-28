В Самарской области от коронавируса умерли пять человек

За минувшие сутки в регионе подтвердили 273 случая заболевания коронавирусом. Из них:

102 – в Самаре;

60 – в Тольятти;

15 – в Сызрани;

15 – Красноярском районе;

11 – в Кинель-Черкасском районе;

10 – в Чапаевске;

8 – в Камышлинском районе;

5 – в Новокуйбышевске;

5 – в Похвистневе;

5 – в Ставропольском районе;

4 – в Жигулевске;

4 – в Отрадном;

4 – в Волжском районе;

3 – в Сызранском районе;

3 – в Челно-Вершинском районе;

2 – в Безенчукском районе;

2 – в Елховском районе;

2 – в Похвистневском районе;

2 – в Сергиевском районе;

2 – в Богатовском районе;

2 – в Хворостянском районе;

2 – в Большеглушицком районе;

1 – в Шигонском районе;

1 – в Кошкинском районе;

1 – в Нефтегорском районе;

1 – в Борском районе;

1 – в Пестравском районе.

236 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 37 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 39 409 случаев коронавируса.

Скончались 808 человек, в том числе за последние сутки: мужчина 67 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщина 70 лет, мужчины 54, 71, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

За сутки провели 7229 тестов.

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