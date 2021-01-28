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    В Самаре активизировались мошенники, предлагающие установку счетчиков

    28.01.2021

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    Они настаивают на том, чтобы осмотреть прибор учета, а сами срывают пломбу или ломают его. Стоимость услуг «починки», которые предоставляют эти агрессивные компании, завышена в несколько раз.

    В пресс-службе «РКС-Самара», напоминают, что нельзя пускать в дом тех, кто туда настойчиво пытается войти. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками водоканала, Горгаза или «Самарских коммунальных систем». При этом сотрудники этих коммунальных служб не ходят по квартирам и не звонят, чтобы предложить установку счетчиков или их поверку.

    Срок поверки большинства приборов учета холодного водоснабжения составляет шесть лет. Согласно федеральному законодательству, жители должны самостоятельно вовремя делать поверку и заменять приборы учета. Если подошел срок, нужно обратиться в «РКС-Самара» по телефону 207-48-80, либо 8-917-015-12-12 в виде сообщения через Viber, WhatsApp, или в любую другую компанию, имеющую аккредитацию на данный вид работ.

    Фото обложки: «РКС-Самара»

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