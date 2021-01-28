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    Красноглинцы выступили с инициативой благоустройства еще одного сквера

    28.01.2021

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    Автор: Ирина Исаева

    Жители Красной Глинки выступили с инициативой благоустройства еще одного сквера поселка. Активисты предлагают обновить территорию у дома №31 в 3-м квартале. Они надеются, что объект удастся реконструировать в рамках губернаторского проекта «СОдействие».

    — Мы все любим этот сквер, хоть он и небольшой, — рассказывает жительница поселка Анна Макеева. — Рядом школа №118, здесь часто гуляют дети с родителями. Но, к сожалению, сегодня кроме лавочек на территории ничего нет. Нам хочется, чтобы это пространство получило достойное, современное оформление.

    С инициативой благоустройства жители обратились в районную администрацию.

    — Красная Глинка — необычный поселок, — считает депутат районного совета, заведующая детским садом №78 ОльгаЕвтухова. — Он достаточно большой, тянется вдоль Волги. Сложный рельеф, много крутых подъемов. Еще одна благоустроенная зона отдыха, безусловно, будет востребована.

    Активисты надеются, что сквер будет пользоваться популярностью не только в теплое время года, но и зимой, в новогодние праздники. При проектировании можно запланировать праздничное оформление — живые ели, яркую иллюминацию.

    — В рамках губернаторского проекта «СОдействие» в районе уже обновили несколько объектов. Реконструирован монумент жителям Управленческого, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Благоустроен сквер у Никольского храма в поселке Береза. Построена скейт-площадка на Симферопольской, 2. Ее любят юные поклонники активного образа жизни, — рассказывает начальник отдела культуры, физкультуры и спорта администрации Красноглинского района Ирина Шафигуллина. — В этом году планируется возведение еще одной скейт-площадки — на Мехзаводе, в сквере «Октябрь». Также в поселке будет благоустроена территория у новой детской поликлиники во 2-м квартале. Эти проекты прошли конкурсный отбор. Жители их активно поддержали.

    Напомним: проект «СОдействие» подразумевает софинансирование со стороны общественности — предпринимателей и жителей.

    — В социальных сетях развернулась бурная дискуссия на тему, что можно сделать в сквере у дома №31, — говорит управляющий микрорайоном №14 Сергей Елхимов. — Одни предлагают восстановить фонтан, другие — разместить необычные арт-объекты. На территории уже установлена топиарная фигура «Дама с кавалером», ее очень любят дети и взрослые. Может быть, стоит пойти по этому пути. Жители готовы сами разработать проект благоустройства. У нас в поселке немало талантливых дизайнеров. Со своими идеями и предложениями можно обращаться в районную администрацию, но времени осталось не так много. Вместе у нас получится сделать территорию красивее.

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