Горожанам предлагают записаться на прививку от коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Самаре остается стабильной во многом благодаря мерам профилактики. В среду, 27 января, на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом глава города Елена Лапушкина обсудила со специалистами организацию прививочной кампании. Напомним: вакцина от COVID-19 уже поступила в Самару. Сделать ее при отсутствии противопоказаний могут все желающие.

Сейчас люди задают много вопросов по поводу вакцинации. Чтобы прояснить непонятные моменты, проводится большая работа. Она организована на уровне администраций районов, образовательных учреждений, предприятий, социальных организаций. Граждане получают подробную информацию о показаниях и противопоказаниях к вакцинации.

Взаимодействие с жителями курируют на уровне города. Работодатели формируют списки сотрудников, решивших сделать прививку. Эти документы передают в медучреждения. По ним составляют графики вакцинации. Чтобы избежать очередей, людей записывают в поликлиники на определенное время.

Всего в Самаре 8 347 организаций, из них 455 уже подали списки сотрудников. Принял решение сделать прививку 2 701 человек. По статистике, больше всего заявок поступает от работников социальной сферы и производства. В будущем для удобства людей планируется делать прививки прямо на предприятиях, если там позволяют условия.

Елена Лапушкина, глава г.о. Самара:

— Наша задача — предоставлять жителям всю необходимую информацию по поводу прививок и оказывать содействие. Однако решение о вакцинации каждый должен принять сам. Думаю, динамика в этом направлении будет только расти.