В Самарском медуниверситете разработали приложение для тестирования слуха

Оно доступно для всех операционных систем на любом устройстве — телефоне, планшете или персональном компьютере.

Как рассказала заведующая кафедрой оториноларингологии Татьяна Владимирова, тестирование предусматривает три этапа. Сначала пациент заполняет опросник, где его спрашивают о факторах риска – наследственность, условия труда и другие. Затем ему предлагается с помощью наушников прослушать определенные частоты – тестируемый должен отметить, слышит он их или нет. На третьем этапе он может сделать фотографию своего слухового прохода, прикрепить фото и отправить данные обследования.

Они попадают напрямую к специалистам Клиник СамГМУ – врачам-отоларингологам и сурдологам, которые просматривают эти данные, и в течение 72 часов дают заключение о возможных рисках снижения слуха, или о наличии уже имеющегося нарушения, и дальнейшую инструкцию. Например, о том, что нужно прийти на прием к врачу, или проверить показатели крови, или что с ним все в порядке, и ему не о чем беспокоиться.

— Это приближает помощь населению, которое сейчас вынуждено не так часто обращаться в поликлинику по некоторым проблемам – таким, как шум в ушах, нарушения слуха и так далее, — говорит Татьяна Владимирова. – Другие приложения для проверки слуха сами анализируют показатели и выдают результат, а уникальность разработки ученых нашей кафедры в том, что результаты оценивают именно врачи. Они делают заключение и дают пациенту рекомендации.