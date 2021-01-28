В Самарской детской школе искусств №3 состоится рождественский гала-концерт

Он пройдет в пятницу, 29 января. Об этом сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы системы сбора и распределения контента по реализации напроектов.

Мероприятие, которое уже стало традиционным для обучающихся и педагогов города, проводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В фестивале принимают участие воспитанники более 100 образовательных учреждений Самары. Они представят свое творчество по таким номинациям как эстрадное, академическое и фольклорное пение (сольное, ансамблевое), театральное творчество, хореографическая композиция (народный, эстрадный танец и др.), рисунок и декоративно-прикладная композиция.