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    В Самарской детской школе искусств №3 состоится рождественский гала-концерт

    28.01.2021

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    Он пройдет в пятницу, 29 января. Об этом сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы системы сбора и распределения контента по реализации напроектов.

    Мероприятие, которое уже стало традиционным для обучающихся и педагогов города, проводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

    В фестивале принимают участие воспитанники более 100 образовательных учреждений Самары. Они представят свое творчество по таким номинациям как эстрадное, академическое и фольклорное пение (сольное, ансамблевое), театральное творчество, хореографическая композиция (народный, эстрадный танец и др.), рисунок и декоративно-прикладная композиция.

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