В Самаре стартовал проект школьных музеев 

Его участниками стали музеи, созданные на базе школ и учреждений дополнительного образования.

Проект «Минувших лет живая память» реализуют по нацпроекту «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Создание виртуального музея позволит определить единую площадку для событий и коммуникаций школьных сообществ. Кроме того, с помощью таких современных инструментов, как инсталляция, электронная этика, «зона погружения» и пр. музеи, помимо основных функций, также будут выполнять коммуникационные, образовательные и игровые задачи. Об этом сообщает администрация города на портале всероссийской системы системы сбора и распределения контента по реализации напроектов.

Как отметила директор городского Центра детско-юношеского туризма и краеведения Елена Лайкова, благодаря проекту происходит всестороннее общение обучающихся, педагогов и работников музеев, интересующихся прошлым, настоящим и будущим. Параллельно происходит развитие и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

Проект реализуется в соцсети «ВКонтакте» в трех направлениях: «Веб-музей», «Оригинальная история», «Уникальное пространство». По итогам выбранные музеи примут участие во всероссийских грантовых проектах.