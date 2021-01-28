Обслуживание «Самара Арены» и трех тренировочных полей обойдется в 220 млн рублей

28.01.2021
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Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
В первом лоте идет про комплексное содержание инженерных систем и футбольных полей стадиона «Самара Арена» и тренировочных площадок «Восход», «Энергия» в Кировском районе и «Союз» в Красноглинском районе. Подрядчику нужно будет проводить ежедневный технический осмотр, а также следить за системами отопления, вентиляции и теплоснабжения каждые 6 часов.
Работы, которые нужно будет выполнять до конца 2022 года, оценили в 107,5 млн рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 15 февраля.
Второй контракт стоимостью 113 млн рублей включает работы по комплексной уборке помещений, благоустройству и озеленению четырех футбольных полей. Аукцион также проведут 15 февраля.
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