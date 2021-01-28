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    Обслуживание «Самара Арены» и трех тренировочных полей обойдется в 220 млн рублей

    28.01.2021

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    Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

    В первом лоте идет про комплексное содер­жание инженерных систем и футбольных полей стадиона «Самара Арена» и трени­ровочных площадок «Восход», «Энергия» в Кировском районе и «Союз» в Красноглинском районе. Подрядчику нужно будет проводить ежедневный техни­че­ский осмотр, а также следить за системами отопления, венти­ляции и тепло­снаб­жения каждые 6 часов. 

    Работы, которые нужно будет выполнять до конца 2022 года, оценили в 107,5 млн рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 15 февраля.

    Второй контракт стоимостью 113 млн рублей включает работы по комплексной уборке помещений, благо­устройству и озеле­нению четырех футбольных полей. Аукцион также проведут 15 февраля.

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