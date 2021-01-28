В Самарской области детям-инвалидам будут оказывать услуги на дому

С такой инициативой выступила министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Речь идет про помощь детям с тяжелыми формами инвалидности и множественными нарушениями здоровья. По словам Марины Антимоновой, это будет касаться и тех, постоянно проживающих в учреждениях социального обслуживания — для обеспечения доступности реабилитационных услуг.

– Мы это апробировали в период ограничений из-за коронавирусной инфекции и увидели, насколько востребована для семей такая выездная работа реабилитационных учреждений, – сказала она, предложив внести изменения в закон Самарской области, которым утвержден перечень соцуслуг.

Дмитрий Азаров отметил, что это важное направление, и нужно нарабатывать проекты, идя навстречу жителям региона.

– Разработали дополнительные меры социальной поддержки — теперь их оформляем законодательно. Считаю это оправданной практикой, а в этот период — тем более востребованной, – сказал он.

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