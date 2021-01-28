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    В Самаре на территории бывшего ЗИМа может появиться набережная

    28.01.2021

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    Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время прошедшей встречи со студентами СамГТУ.

    Он рассказал, что на сегодняшний день есть планы по строительству новых набережных на территории бывшего завода имени Масленникова и на стрелке рек Волги и Самары. На территории уже проведены предпроектные работы, но о конкретных решениях говорить рано.

    – Территория бывшего ЗИМа – одна из самых перспективных площадок, но там очень непростая ситуация с точки зрения прав: у земли 6 собственников. Я поручил приостановить выдачу разрешений на строительство там, потому что эта площадка – особо ценная, к ее застройке мы приступим только после того, как появится комплексный проект освоения территории, включая строительство набережной. Мы не можем позволить уничтожить ее точечной застройкой, как это ранее происходило со многими территориями города, – сказал Дмитрий Азаров.

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