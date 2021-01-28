В Самарской области до 2030 года планируют вдвое увеличить объемы ввода жилья

Об этом стало известно во вторник, 26 января, на заседании профильного штаба под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

Как стало известно, за последний год зафиксировали существенное увеличение спроса на жилье. В последние годы в стране реализуются сразу несколько госпрограмм, направленных на развитие строительной отрасли, вносятся изменения в законодательство, которые упрощают работу застройщиков. Многое будет сделано и на региональном уровне.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что правительство Самарской области совместно с муниципальными образованиями гарантирует оказание застройщикам всего комплекса мер поддержки. Во-первых, увеличится объем государственного и муниципального заказа на вводимое жилье. Во-вторых, существенно вырастут закупки по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, что гарантирует госзаказ. Наконец, регион продолжит софинансирование проектов по созданию элементов дорожной и инженерной инфраструктуры по программе «Стимул».

В областном бюджете предусмотрено 700 млн рублей на поддержку жилищного строительства и компенсации застройщикам на создание инженерной инфраструктуры.

Как сообщил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, в 2021 и 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 1,7 тысяч квадратных метров жилья, в 2023-2026 годах — 2,2 тысячи квадратных метров, в 2027-2030 годах — 2,5 тысяч. юбУже в этом году выдадут разрешения на строительство многоквартирных домов, которые позволят построить 1,3 тысяч квадратных метров жилья.

Вместе с этим реализуются программы по комплексному развитию территорий и механизмов расселения ветхого и аварийного жилья. Они упрощают процедуру расселения для потенциальных застройщиков и защищают права граждан, которым предоставляется равноценное жилье.

Министерство строительства региона определило семь перспективных территорий в Самаре, которые могут стать площадками для реализации программы. В перспективе начнется поиск инвесторов для освоения этих участков.

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