В Октябрьском районе Самары выявлено около 300 нарушений в работе предпринимателей

Администрация Самарской области сообщает, что на предприятиях и на объектах потребительского рынка продолжаются регулярные проверки проведения дезинфекции, соблюдения масочного режима и других требований безопасности, установленных Роспотребнадзором. Мониторинг проводится на объектах торговли и услуг различной площади и организационно-правовой формы – от магазина формата «у дома» до крупных торговых центров.

В Октябрьском районе располагается около 3500 объектов потребительского рынка. За период действия ограничительных мер в районе выявлено около 300 нарушений в работе предпринимателей.

– Наша цель – создать максимально комфортные и безопасные для здоровья жителей условия. Мы не стремимся чинить препятствия для предпринимателей и посетителей, но настаиваем на необходимости соблюдать все рекомендованные меры в период сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, — подчеркнул глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

Напомним, помимо ранее установленных санитарно-эпидемиологических мер с 16 декабря 2020 года в торгово-развлекательных и офисных центрах Самары начали действовать новые правила работы для зон фуд-кортов. Обслуживание клиентов проводится только на местах, с использованием электронного меню.

Также до 31 января текущего года продлены ограничительные меры по пребыванию несовершеннолетних детей и подростков в торгово-развлекательных центрах города без сопровождения родителей или других законных представителей. В этот период им следует отложить посещение фуд-кортов и кинотеатров.

Если в процессе проверки выявляются нарушения в работе предпринимателей, составляются акты, которые направляются в управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор для составления протоколов об административном правонарушении. Так, в Октябрьском районе 22 материала по повторным нарушениям направлены в Роспотребнадзор.

Такие же меры касаются несовершеннолетних посетителей без сопровождения взрослых – сотрудники полиции вправе привлечь родителей или опекунов подростков к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Если несовершеннолетнему уже исполнилось 16 лет, то ответственность несет он сам.

На сегодня в Октябрьском районе выявлено 30 несовершеннолетних нарушителей. По итогам профилактических рейдов составляются протоколы, и затем вопрос о мерах ответственности в отношении подростков или их законных представителей решается на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

По словам Ирины Судаковой, администратора одного из крупнейших торговых центров, расположенного на улице Ново-Садовой, ведется ежедневный контроль за работой клининговой службы и за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер предпринимателями. Несовершеннолетних посетителей просят покидать фуд-корт и торговые отделы. Доступ на киносеансы подросткам без сопровождения взрослых тоже ограничен.

Фото: Владимир Пермяков