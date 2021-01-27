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    Количество камер видеофиксации на дорогах Самарской области возрастет

    27.01.2021

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    По данным управления ГИБДД Самарской области, на дорогах региона увеличат количество камер фотовидеофиксации нарушений до 498. В Самаре будут функционировать 289 камер, 114 — в Тольятти, 35 — в Сызрани, 35 — в Новокуйбышевске, девять — в Чапаевске и шесть в Отрадном. Ещё десять новых камер для контроля скоростного режима установят на федеральных трассах.

    Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, рассказал, что установка камер фотовидеофиксации помогает снизить аварийность на дорогах региона. Это подтверждает тот факт, что дорожно-транспортных происшествий в 2020 году стало на 17,2% меньше по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.

    Также после запуска системы фотовидеофиксации количество пострадавших в ДТП уменьшается в два раза, а количество нарушений сокращается не менее чем в шесть раз.

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