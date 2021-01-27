Самарская область вошла в шорт-лист блог-тура «Россия – страна возможностей»

Блог-тур станет финальным этапом проекта «ТопБЛОГ», который пройдет летом этого года. В рамках него можно будет получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио. Регистрация на участие в «ТопБЛОГ» проходит до 5 февраля на официальном сайте.

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, в шорт-лист участников блог-тура вошли 15 российских регионов. 25 февраля экспертный совет выберет из них 5 абсолютных победителей. Именно о них начинающие и действующие блогеры снимут фильмы, расскажут о традициях, людях, природе и истории этих территорий.

Первый этап конкурса для регионов – народное голосование. Оно проходило в официальном сообществе президентской платформы «Россия – страна возможностей» в соцсети «ВКонтакте».

Самарская область набрала более 14 тысяч голосов и оказалась на пятом месте в номинации «Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше». За победу в ней боролись 52 региона. Помимо Самары в шорт-лист этой категории вошли Пермский край, Челябинская область, Курская область и Красноярский край.

До 15 февраля претендентам на победу необходимо заполнить заявку, чтобы участвовать дальше. Это могут сделать представители региональных и муниципальных властей, крупные организации, предприятия регионального и федерального значения.

Победители будут объявлены 25 февраля после заседания экспертного совета, в который входят блогеры, представители министерств-партнеров «ТопБЛОГ», финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и другие.