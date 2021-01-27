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    В Самаре пройдет марафон «Сокольи горы»

    27.01.2021

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    Соревнования пройдут в субботу и воскресенье, 30 и 31 января, в поселке Управленческий, на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Трасса седьмого по счету лыжного марафона пройдет по лесным просекам в окрестностях Сокольих гор, сообщает пресс-служба администрации Самары.

    В четверг, 28 января, марафонский уик-энд откроет ночная лыжная гонка на дистанциях 5 и 10 км, стиль свободный.

    В субботу, 30 января, участникам предстоит преодолеть свободным стилем одну из четырех трасс протяженностью 51, 34, 17 и 10 км. В воскресенье, 31 января, пройдут лыжные старты на дистанциях 30 и 10 км классическим стилем.

    Все участники марафона, завершившие дистанцию, получат свидетельство о прохождении марафона и наградную медаль финишера.

    В связи со сложившейся обстановкой лыжный марафон пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В целях недопущения скопления людей в здании лыжной базы «Чайка» и сокращения одномоментного нахождения участников соревнований будут установлены дополнительные отапливаемые шатры для переодевания и хранения личных вещей. Старты на дистанциях 51, 34, 17, 10 км организуют отдельно в кластерах не более 50 человек с обеспечением социальной дистанции не менее 1,5 метров.

    Подробную информацию о марафоне можно посмотреть на сайте или в официальной группе «Самарский лыжный марафон «Сокольи горы» 2021» в соцсети «ВКонтакте».

    Фото обложки: pixabay.com

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