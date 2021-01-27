В ссузах Самарской области создадут студенческие отряды

Их начнет формировать самарское региональное отделение «Российских студенческих отрядов». Об этом стало известно на встрече главы региона Дмитрия Азарова и учащихся в понедельник, 25 января.

В четверг, 28 января, активисты «Российских студенческих отрядов» начнут проводить встречи со учениками и руководством ссузов губернии, где им расскажут о работе отрядов, возможности трудоустройства и вступления в организацию, пишет ИА «СОВА».

Первым учебным заведением, где состоится презентация студотрядов, станет Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Планируется, что такие встречи пройдут в 10 крупнейших организациях среднего специального образования региона.

Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области