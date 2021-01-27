Самара

-7°C
    Поиск

    В ссузах Самарской области создадут студенческие отряды

    27.01.2021

    10

    Автор:

    Их начнет формировать самарское региональное отделение «Российских студенческих отрядов». Об этом стало известно на встрече главы региона Дмитрия Азарова и учащихся в понедельник, 25 января.

    В четверг, 28 января, активисты «Российских студенческих отрядов» начнут проводить встречи со учениками и руководством ссузов губернии, где им расскажут о работе отрядов, возможности трудоустройства и вступления в организацию, пишет ИА «СОВА».

    Первым учебным заведением, где состоится презентация студотрядов, станет Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Планируется, что такие встречи пройдут в 10 крупнейших организациях среднего специального образования региона.

    Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре с начала зимы с улицы Фадеева вывезли около тысячи тонн снега
    Речь идет про отрезок дороги в границах улиц Ново-Вокзальной и XXII Партсъезда длиной 1,14 км. Здесь от борта до борта […]

    Новости

    В Самаре пройдет марафон «Сокольи горы»
    Соревнования пройдут в субботу и воскресенье, 30 и 31 января, в поселке Управленческий, на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Трасса седьмого […]

    Новости

    В Самарской области от коронавируса умерли 11 человек
    За минувшие сутки в регионе выявили 275 случаев заболевания коронавирусом. Из них: 96 – в Самаре; 81 – в Тольятти; […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации