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    В Самарской области от коронавируса умерли 11 человек

    27.01.2021

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    За минувшие сутки в регионе выявили 275 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 96 – в Самаре;
    • 81 – в Тольятти;
    • 16 – в Сызрани;
    • 14 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 13 – в Новокуйбышевске;
    • 8 – в Чапаевске;
    • 6 – в Сергиевском районе;
    • 3 – в Богатовском районе;
    • 3 – в Хворостянском районе;
    • 3 – в Жигулевске;
    • 3 – в Отрадном;
    • 2 – в Кинеле;
    • 2 – в Большеглушицком районе;
    • 2 – в Волжском районе;
    • 2 – в Октябрьске;
    • 2 – в Шигонском районе;
    • 2 – в Безенчукском районе;
    • 2 – в Кинельском районе;
    • 2 – в Кошкинском районе;
    • 2 – в Алексеевском районе;
    • 2 – в Нефтегорском районе;
    • 2 – в Ставропольском районе;
    • 1 – в Красноярском районе;
    • 1 – в Борском районе;
    • 1 – в Сызранском районе;
    • 1 – в Челно-Вершинском районе;
    • 1 – в Шенталинском районе;
    • 1 – в Клявлинском районе;
    • 1 – в Большечерниговском районе.

    240 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 35 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 39 136 случаев коронавируса. 

    Скончались 803 человека, в том числе за сутки: женщины 60, 79, 80 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 60, 72 лет, женщина 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием; женщины 69, 75, 81 года; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

    За сутки провели 7417 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com

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