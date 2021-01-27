В Самарской области от коронавируса умерли 11 человек

За минувшие сутки в регионе выявили 275 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
240 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 35 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 39 136 случаев коронавируса.
Скончались 803 человека, в том числе за сутки: женщины 60, 79, 80 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 60, 72 лет, женщина 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием; женщины 69, 75, 81 года; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.
За сутки провели 7417 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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