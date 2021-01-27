В Самарской области от коронавируса умерли 11 человек

За минувшие сутки в регионе выявили 275 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

96 – в Самаре;

81 – в Тольятти;

16 – в Сызрани;

14 – в Кинель-Черкасском районе;

13 – в Новокуйбышевске;

8 – в Чапаевске;

6 – в Сергиевском районе;

3 – в Богатовском районе;

3 – в Хворостянском районе;

3 – в Жигулевске;

3 – в Отрадном;

2 – в Кинеле;

2 – в Большеглушицком районе;

2 – в Волжском районе;

2 – в Октябрьске;

2 – в Шигонском районе;

2 – в Безенчукском районе;

2 – в Кинельском районе;

2 – в Кошкинском районе;

2 – в Алексеевском районе;

2 – в Нефтегорском районе;

2 – в Ставропольском районе;

1 – в Красноярском районе;

1 – в Борском районе;

1 – в Сызранском районе;

1 – в Челно-Вершинском районе;

1 – в Шенталинском районе;

1 – в Клявлинском районе;

1 – в Большечерниговском районе.

240 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 35 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 39 136 случаев коронавируса.

Скончались 803 человека, в том числе за сутки: женщины 60, 79, 80 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчины 60, 72 лет, женщина 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчина 73 лет, страдавший онкологическим заболеванием; женщины 69, 75, 81 года; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.

За сутки провели 7417 тестов.

Фото обложки: pixabay.com